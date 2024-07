Autonomisation des jeunes et justice intergénérationnelle

Les Amis de la jeunesse (FoY) PLUS du Comité de la gouvernance publique réunissent deux fois par an des décideurs politiques d'entités chargées des affaires de la jeunesse et des délégués du Comité de la gouvernance publique. Lors de réunions semestrielles, les FoY PLUS échangent sur des bonnes pratiques et des enseignements tirés de l'expérience et discutent d'analyses de pointe dans des domaines d'intérêt commun.

Le réseau des organisations de jeunesse de l'OCDE sur la gouvernance (YOUNG) comprend plus de 700 organisations de jeunesse opérant au niveau international, national et local sur une variété de sujets. Les organisations de jeunesse participantes sont basées dans plus de 80 pays, dont tous les pays membres de l'OCDE, et sont apolitiques et à but non lucratif. Elles sont consultées et impliquées systématiquement dans notre travail analytique et notre dialogue politique. Pour en savoir plus sur YOUNG.