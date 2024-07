Accès à la justice

Les pressions exercées sur les juges peuvent venir de l'extérieur du système judiciaire (par exemple, du gouvernement ou des médias) ou de l'intérieur, de la part de pairs ou de supérieurs (par exemple, un président de tribunal annulant la décision d'un juge de son tribunal sans procédure régulière) (ENCJ, 2014). En 2022, les pays de l'OCDE ont obtenu en moyenne 0,72 point sur un maximum de 1 pour l'absence d'influence gouvernementale inappropriée (figure 3.18). Les scores les plus élevés sont ceux de l'Irlande (0,95), de la Norvège (0,94), du Danemark (0,91) et de la Finlande (0,89), et les plus bas ceux de la Turquie (0,19), de la Hongrie (0,34), du Mexique (0,42) et de la Pologne (0,62). La moyenne de l'OCDE a baissé de 0,03 point entre 2016 et 2022. Certains pays ont légèrement amélioré leur score depuis 2016, notamment la Belgique, la France (0,03 point chacun), la Nouvelle-Zélande, la Suède, l'Estonie (0,02 point chacun) et la Grèce et l'Espagne (0,01 point chacun), mais 12 pays ont connu une baisse.