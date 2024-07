Gouvernement ouvert et participation citoyenne

La transparence et l'accès à l'information sont des principes fondamentaux du gouvernement ouvert. Globalement reconnue comme un catalyseur de la bonne gouvernance, la transparence est un levier de représentation et de renforcement de la confiance des citoyens dans les institutions publiques. L'accès à l'information est reconnu comme un droit humain fondamental qui permet aux citoyens et aux parties prenantes d'être informés et d'exercer leurs autres droits. Ce droit est concrétisé par les lois sur l'accès à l'information, dont l'adoption a connu une augmentation remarquable de 75 % au cours des deux dernières décennies. Toutefois, des efforts supplémentaires sont nécessaires au niveau de la mise en œuvre pour tirer pleinement parti de ses avantages, ainsi qu'un suivi et une évaluation continus pour s'adapter aux défis de longue date et émergents. Par exemple, il est de plus en plus nécessaire que les gouvernements trouvent un équilibre entre l'accès à l'information et le droit à la vie privée et à la protection des données personnelles, sans que ni l'un ni l'autre ne soit compromis ou restreint, et qu'ils revoient les dispositions institutionnelles afin d'identifier les synergies et de garantir une approche coordonnée. Notre travail sur la transparence et l'accès à l'information aide les gouvernements à renforcer la démocratie, à garantir des sociétés inclusives et à renforcer la confiance dans les institutions.