Certains aspects de l'espace civique ont été renforcés dans de nombreux pays membres de l'OCDE ces dernières années par des initiatives, des politiques, des lois et des institutions gouvernementales, associées à un activisme civique puissant et dynamique, à des mouvements sociaux et à la pression de l'opinion publique. Les cadres juridiques nécessaires (par exemple, les libertés d'expression, de réunion pacifique, d'association, le droit à la vie privée) sont bien établis et les gouvernements utilisent de plus en plus les outils et les plateformes numériques pour informer les citoyens et la société civile et s'engager avec eux. Toutefois, des exceptions et des lacunes juridiques subsistent dans les pays membres de l'OCDE et les problèmes de mise en œuvre sont fréquents. Il est possible de renforcer la protection de l'espace civique dans un grand nombre de domaines.