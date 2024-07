Communication du gouvernment

La communication publique peut être un atout majeur pour l'élaboration des politiques et la conception et la fourniture des services publics. Selon l'enquête de confiance de l'OCDE, une minorité de personnes interrogées pensent qu'un service public serait amélioré si les gens se plaignaient. La communication publique peut contribuer à combler ce fossé en recueillant des informations et en comprenant les publics concernés, leurs besoins et leurs attitudes, et en veillant à ce que ces éléments soient pris en compte lors de l'élaboration des politiques et des services. Sa valeur est de plus en plus reconnue à tous les stades du cycle politique. Il s'agit notamment d'encourager les changements de comportement, tels que le respect et l'adoption des politiques, au cours des phases de mise en œuvre des politiques et des programmes. Grâce à l'analyse en temps réel des besoins et des attentes des citoyens, la communication publique peut également contribuer à la définition des priorités et à la conception des politiques. Elle peut renforcer la transparence et la responsabilité et permettre des débats publics sur les actions du gouvernement.