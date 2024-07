Une communication publique accessible et inclusive contribue à garantir que tous les individus, quelle que soit leur situation, puissent être entendus et participer à la vie publique. Rédigé dans le cadre d'un projet en collaboration avec le Service d’information du Gouvernement français et des activités du Groupe d'experts sur la communication publique de l’OCDE, ce document de travail présente un ensemble de pratiques et d’enseignements tirés en matière de communication accessible et inclusive dans des pays membres et partenaires de l’OCDE, notamment en ce qui concerne les personnes en situation de handicap. Il couvre les tendances, les succès et les défis liés à la gouvernance, à la connaissance du public et à son engagement, aux outils et processus numériques, à la sensibilisation et à la formation, ainsi qu’à l'évaluation de l’accessibilité et de l’inclusion dans la communication publique.