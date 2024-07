Le rôle des médiateurs en matière de gouvernement ouvert

Les médiateurs font office de défenseur des droits des citoyens et d’intermédiaire entre les citoyens et l’administration publique. Leur raison d’être a beau être est ancrée dans l’idée même de gouvernement ouvert, leur rôle de vecteur potentiel de promotion de l’ouverture au sein de l’administration publique est sous-évalué ou sous-exploité. S’appuyant sur une étude menée auprès de 94 médiateurs, ce rapport se penche sur leur rôle dans les politiques publiques et les pratiques en matière de gouvernement ouvert. Il propose également des recommandations quant à la manière dont les médiateurs peuvent, compte tenu de leurs rapports privilégiés avec les citoyens et les pouvoirs publics, mieux promouvoir la transparence, l’intégrité, la redevabilité et la participation des parties prenantes, renforcer leur rôle dans les stratégies et les initiatives nationales de gouvernement ouvert, et s’enraciner dans un État véritablement ouvert.