Leadership pour une haute fonction publique performante

Les hauts dirigeants publics (les hauts fonctionnaires qui conduisent et améliorent des fonctions administratives majeures) sont au cœur de l’efficacité de l’administration publique. Ils transforment les orientations politiques en stratégies et programmes qui maintiennent les citoyens en bonne santé et en sécurité et leur permettent d’être économiquement productifs. Pour ce faire, toutefois, ils doivent disposer des compétences adéquates et du soutien institutionnel pour les déployer efficacement. Ce document résume les enseignements tirés d’un projet récemment terminé qui s’attaque à ce problème. Il recense quatre aptitudes au leadership, nécessaires pour répondre à des problèmes politiques complexes : leadership fondé sur des valeurs, inclusion ouverte, bonne gestion organisationnelle et collaboration en réseaux. Ensuite, est défini un modèle d’évaluation des systèmes de la haute fonction publique. En conclusion, des recommandations sont énoncées visant à aider les gouvernements à adopter une démarche systématique en matière de développement et de gestion de leurs hauts fonctionnaires.