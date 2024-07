Les mesures de gouvernance publique face à la désinformation

Le présent document propose une approche globale au problème de la désinformation et examine à cette fin diverses mesures de gouvernance publique reposant sur les principes de transparence, d’intégrité, de redevabilité et d’association des parties prenantes qui fondent le gouvernement ouvert. L’auteur présente une analyse des évolutions profondes qui influent sur l’écosystème des médias et de l’information, en tout premier lieu l’essor des plateformes numériques. Se fondant sur les conséquences qu’entraîne cette mutation, il met l’accent sur quatre domaines d’intervention des pouvoirs publics : la communication publique au service d’un dialogue de meilleure qualité entre l’État et les citoyens ; les mesures directes visant à repérer et à combattre la désinformation ; les mesures juridiques et réglementaires ; et les politiques en matière de médias et de participation citoyenne à l’appui d’une amélioration des écosystèmes de l’information. Il présente en conclusion les dispositions que l’OCDE peut prendre pour constituer une base de données et appuyer l’action publique dans ce domaine.