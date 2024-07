L'emploi dans le secteur des administrations publiques sous l'angle des coûts de production des biens et des services dans le domaine public

Le Comité de la Gouvernance publique travaille, entre autres, au développement de données comparables et d’indicateurs de bonne gouvernance et de l’efficacité des services publics. Dans le cadre général de ce projet, GOV élabore une nouvelle méthodologie de collecte de données comparables sur l’emploi public. La réalisation d’une classification acceptable et cohérente des données a tout d’abord exigé l’établissement d’une terminologie et d’une nouvelle définition de la dénomination « domaine public ». La portée du projet s’est alors étendue jusqu’à comparer les données sur l’emploi public aux coûts de production des services dans le domaine public (Comparison of Employment in the Public Domain : CEPD). La nouvelle classification est désormais en harmonie avec le système de comptabilité nationale (SCN).