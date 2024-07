Instaurer la confiance et renforcer la démocratie

Les démocraties sont actuellement à un tournant, soumises à des pressions croissantes internes et externes. Cette publication met en lumière les grands défis de gouvernance publique auxquels les pays sont confrontés aujourd’hui pour préserver et renforcer leurs démocraties, notamment : lutter contre la mésinformation et la désinformation, améliorer l’ouverture des administrations, la participation des citoyens et l’inclusion, assumer des responsabilités mondiales et renforcer la résilience face à l’influence étrangère. Il examine également deux thèmes transversaux qui seront essentiels pour des démocraties solides et efficaces : transformer la gouvernance publique au service de la démocratie numérique et préparer les gouvernements à l’action face à l’enjeu climatique et aux autres défis environnementaux. Ces domaines constituent les fondements de la nouvelle initiative de l’OCDE « Renforcer la démocratie », qui a également donné lieu à l’élaboration de plans d’action visant à aider les gouvernements à relever ces défis.