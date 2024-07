Instaurer la confiance pour renforcer la démocratie

Quels sont les déterminants de la confiance dans les pouvoirs publics ? Ce rapport présente les principaux résultats de la première enquête transnationale de l'OCDE sur la confiance dans le gouvernement et les institutions publiques, comprenant plus de 50 000 réponses dans 22 pays de l'OCDE. L'enquête mesure la performance des gouvernements à travers cinq déterminants de la confiance – fiabilité, réactivité, intégrité, ouverture et équité – et fournit des pistes pour de futures réformes politiques. Cette enquête marque une initiative importante des pays de l'OCDE pour mesurer et mieux comprendre ce qui motive la confiance des citoyens dans les institutions publiques – un élément crucial pour renforcer la démocratie.