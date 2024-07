Depuis de nombreuses années, les pays voient leurs industries sidérurgiques impactées négativement par un champ de jeu déformé, reflétant une lourde subvention, un comportement non marchand et une influence étatique sur l'industrie dans certaines économies. Ces distorsions ont conduit à une surcapacité, à des prix de l'acier bas, à des pratiques commerciales déloyales telles que le dumping de produits sidérurgiques sur les marchés internationaux, et à une rentabilité insoutenable pour une industrie qui a besoin de stabilité sur le marché pour effectuer des investissements à long terme.



Les gouvernements des économies de l'OCDE et non-OCDE doivent se réunir pour coordonner leurs politiques dans le secteur sidérurgique afin de garantir un champ de jeu équitable. Les politiques doivent être formulées de manière à promouvoir un environnement opérationnel mondial exempt de distorsions du marché et de surcapacité, où il existe une concurrence saine et des marchés bien fonctionnels, et où la prospérité de l'industrie sidérurgique est fonction de la valeur qu'elle apporte aux consommateurs d'acier et à la société, et non du traitement préférentiel résultant de mesures de soutien gouvernemental distorsionnant le marché.