Entreprises publiques et subventions

Les données disponibles pour 14 secteurs industriels clés montrent que les PME bénéficient d’un soutien relativement plus important que leurs concurrents privés. C’est particulièrement le cas pour les subventions publiques et les emprunts à des conditions plus favorables que celles du marché. Les PME sont généralement confrontées à des primes de risque plus faibles sur leur dette, malgré des encours de dette plus élevés dans leur bilan, ce qui s’explique par l’existence de garanties de prêts implicites reposant sur l’hypothèse d’un soutien public.