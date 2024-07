Subventions industrielles

Les secteurs dans lesquels les entreprises ont obtenu le plus de soutien par rapport à leur taille sont la production de modules photovoltaïques solaires, les semi-conducteurs et les industries lourdes telles que la fonderie d'aluminium, la construction navale, la sidérurgie et le ciment. L’analyse a également révélé que les entreprises détenues à au moins 25 % par l’État ont reçu deux à trois fois plus de soutien par rapport à leur taille que leurs concurrents dont la participation de l’État est moindre. Ce chiffre est multiplié par dix si l’on considère uniquement les subventions publiques et les emprunts à des conditions plus favorables que celles du marché.