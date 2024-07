Ce rapport propose une analyse approfondie et fondée sur des données probantes des initiatives menées en matière de gouvernement ouvert et des obstacles que les pays doivent surmonter pour mettre ces initiatives en œuvre et les coordonner. Il examine également les nouvelles tendances dans les pays membres de l’OCDE, ainsi que dans certains pays d’Amérique latine, de la région MENA et d’Asie du Sud-Est. À partir de l’Enquête 2015 de l’OCDE sur la coordination de l’ouverture de l’administration et l’association des citoyens au cycle de l’action publique, ce rapport met en évidence de futurs axes de travail, et notamment l’action à mener pour mobiliser et associer toutes les branches de l’administration et tous les niveaux d’administration, afin de passer d’un gouvernement ouvert à un État ouvert ; la contribution que les principes et les pratiques du gouvernement ouvert peuvent apporter aux Objectifs de développement durable des Nations Unies ; le rôle des médias dans la création d’un environnement favorable pour les initiatives liées au gouvernement ouvert ; et le rôle croissant des institutions infranationales dans la mise en œuvre de réformes couronnées de succès en matière de gouvernement ouvert.