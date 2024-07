Le gouvernement ouvert à Salé au Maroc

Ce rapport analyse les cadres juridiques et institutionnels, les politiques publiques et les pratiques en matière de gouvernement ouvert de la commune de Salé au Maroc. Dans le contexte d'un nouveau cadre juridique pour les collectivités territoriales adopté en 2015, il contient des recommandations susceptibles d’aider la commune de Salé à adopter une approche plus stratégique et cohérente en matière des initiatives du gouvernement ouvert et pour établir de nouveaux mécanismes de participation, de transparence et de responsabilité.