La gouvernance au service des jeunes, de la confiance et de la justice intergénérationnelle

Les transformations d’ampleur planétaire – du vieillissement de la population à la transition numérique en passant par l’accentuation des inégalités et le changement climatique – engendrent de profondes incertitudes pour les jeunes et les générations futures, et ce malgré un accès sans précédent à l’information, à l’éducation et à la technologie. La pandémie du COVID-19 a exacerbé les problèmes préexistants concernant le bien-être mental et l’emploi des jeunes, et a suscité de nouvelles inquiétudes quant à la viabilité des finances publiques.

Ce rapport fournit la première évaluation comparative des politiques, lois, capacités institutionnelles et outils de gouvernance mis en place par 42 gouvernements nationaux et l’Union Européenne pour promouvoir l’autonomisation des jeunes et la justice intergénérationnelle. Il définit des éléments de comparaison internationale dans trois grands domaines : 1) Accompagner la transition des jeunes vers l’autonomie ; 2) Renforcer leur participation et leur représentation dans la vie publique, ainsi que leur confiance à l’égard des institutions publiques, et 3) Assurer l’équité des résultats de l’action publique pour toutes les générations. Enfin, il fournit des orientations concrètes à l’intention des responsables publics, des organisations de la société civile et des jeunes désireux de bâtir un présent et un avenir où aucune génération ne sera laissée pour compte.