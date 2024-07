Les jeunes dans la région MENA

Aux prises avec le taux de chômage des jeunes le plus élevé au monde, la jeunesse de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) a moins confiance dans les institutions que la génération précédente. Comme dans la plupart des pays et territoires MENA, les 15-29 ans constituent plus de 30 % de la population en âge de travailler, les gouvernements doivent de toute urgence élaborer et déployer des stratégies visant à les intégrer pleinement dans la vie économique et sociale. Premier du genre à appliquer aux cadres de gouvernance publique un filtre intégrant les points de vue de la jeunesse, ce rapport renferme des recommandations pour ajuster l’environnement juridique, institutionnel et politique et permettre ainsi aux jeunes de peser davantage sur l’efficacité des politiques publiques.