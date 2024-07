Les jeunes et le COVID-19 : Réponses, relance et résilience

La situation d’urgence sanitaire mondiale liée au COVID-19 et ses conséquences économiques et sociales ont bouleversé presque tous les aspects de la vie de l’ensemble des groupes qui composent la société. Toutefois, en fonction des âges, chaque population ressent ces effets de différentes manières. Sur la base des résultats d’une enquête réalisée auprès de 90 organisations de jeunesse établies dans 48 pays, cette synthèse passe en revue les mesures pratiques que les pouvoirs publics peuvent appliquer pour concevoir des politiques de relance inclusives et équitables ne négligeant aucune partie de la population.