Des débuts qui comptent ! Des emplois pour les jeunes

Améliorer la transition de l’école à l’emploi, et permettre aux jeunes de progresser dans leur carrière et dans leur vie sont depuis longtemps des questions fondamentales pour nos économies et nos sociétés. Aujourd’hui, elles se posent avec encore plus d’acuité au moment où l’économie globale sort de la crise la plus profonde des 50 dernières années. Les jeunes ont, en effet, payé un lourd tribut à la récente crise de l’emploi, Le taux de chômage des jeunes est proche de 20 % dans la zone de l’OCDE, avec presque 4 millions de jeunes de plus au chômage que fin 2007.

Les premières expériences sur le marché du travail conditionnent fortement la trajectoire professionnelle. Un bon départ facilite l'insertion et jette les bases d’une carrière intéressante alors qu'un échec est difficile à rattraper. En particulier, la crise de l’emploi est susceptible de marquer négativement à long terme certains jeunes de la génération qui sort aujourd’hui de l’école, surtout ceux qui connaissent plusieurs handicaps, comme le fait d’être peu qualifié et d’être issu d’un milieu défavorisé.

Pour faire face à la crise de l’emploi pour les jeunes, il faut une implication forte de tous ; les jeunes eux-mêmes, les pouvoirs publics à travers des mesures efficaces et bien ciblées, les partenaires sociaux par leur participation au dialogue social ; et tous les autres acteurs clés tels que les enseignants, les travailleurs sociaux et les parents, qui peuvent réellement changer les choses en investissant dans la jeunesse.

Ce rapport constitue une contribution importante à la définition de politiques et de pratiques nouvelles favorables à l’emploi des jeunes. Il analyse la situation de l’emploi et du chômage des jeunes dans le contexte de la crise de l’emploi et identifie les mesures qui marchent le mieux dans les pays de l’OCDE. Il analyse également quelles sont les réformes structurelles dans les domaines de l’éducation et du marché du travail qui peuvent faciliter la transition de l’école à l’emploi. Ce rapport met à profit à la fois les faits récents et les principaux enseignements tirés des 16 examens nationaux qui ont été menés dans le cadre de l’activité de l’OCDE Jobs for Youth/Des emplois pour les jeunes.