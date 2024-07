Des emplois pour les jeunes/Jobs for Youth: France 2009

Les premières expériences sur le marché du travail à la sortie de l’école conditionnent fortement la trajectoire professionnelle. Présente une analyse des principales barrières à l'emploi des jeunes en France et évalue la pertinence et l'efficacité des dispositifs existants pour faciliter la transition de l'école à l'emploi. Une série de recommandations sur les politiques que les autorités publiques et les partenaires sociaux devraient mener complète l'ouvrage.