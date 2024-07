Des emplois pour les jeunes/Jobs for Youth : Canada 2008

Face à la persistance du chômage des jeunes, leur insertion dans l'emploi reste une préoccupation majeure des pays de l'OCDE. Le marché du travail est de plus en plus sélectif et un manque de diplômes accroît le désavantage comparatif. Quel que soit le niveau de diplôme, les premières expériences sur le marché du travail à la sortie de l’école conditionnent fortement la trajectoire professionnelle.

Ce rapport sur le Canada analyse les principales barrières à l'emploi des jeunes et évalue la pertinence et l'efficacité des dispositifs existants pour faciliter la transition de l'école à l'emploi. Il présente également une série de recommandations.