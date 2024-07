Investir dans la jeunesse en Tunisie

Ce rapport présente un diagnostic détaillé du marché du travail des jeunes en Tunisie, en prêtant une attention particulière à la formation professionnelle et à l’entrepreneuriat et en se plaçant dans le contexte de la transition de la Tunisie vers une économie verte. Il opte pour une perspective comparative internationale dans son analyse des différents moyens d’améliorer le passage de l’école au travail. Il offre aussi à d’autres pays la possibilité de tirer des enseignements des mesures novatrices prises par la Tunisie pour renforcer les compétences des jeunes et leurs résultats en matière d’emploi.