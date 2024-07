Engagement mondial sur la conduite responsable des entreprises

L'OCDE travaille avec les parties prenantes en Amérique latine et dans les Caraïbes pour promouvoir une croissance économique durable et inclusive en mettant en œuvre les normes de l'OCDE sur la conduite responsable des entreprises, en mettant l'accent sur les secteurs clés de la région : les industries extractives et les minéraux, l'agriculture, et l'habillement et la chaussure. L'analyse de l'OCDE explore les opportunités et les défis pour les entreprises liés à la conduite responsable des entreprises spécifiques à la région, et partage des informations sur les tendances et les impacts en matière de durabilité. Les activités se concentrent également sur le renforcement de l'efficacité des Points de contact nationaux de l'OCDE dans la région par le biais du renforcement des capacités et de la coopération régionale.

Les efforts sont menés en collaboration avec l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Mexique et le Pérou, qui ont adhéré aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, ainsi qu'avec l'Équateur et le Panama. Les activités sont mises en œuvre conjointement avec l'Organisation internationale du travail (OIT) et le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH).