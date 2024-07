L'investissement public au Maroc

L’investissement public joue un rôle capital dans le développement économique et dans la réalisation d’un large éventail de politiques publiques au Maroc. Il est essentiel pour la continuité et le bon fonctionnement des services publics. Cette revue souligne les forces et les opportunités d’amélioration du système d’investissement public marocain, dans un certain nombre d’étapes du cycle de vie de l’investissement public tels que la vision stratégique pour l’investissement public, la préparation, l’évaluation, la priorisation et la sélection des projets d’investissement public, ainsi que leur suivi et leur évaluation ex-post.