Finance durable

Au milieu des initiatives du secteur public visant à réaliser l'Accord de Paris sur le climat, il est de plus en plus reconnu que les marchés financiers joueront un rôle essentiel dans le soutien d'une transition ordonnée vers des économies à faibles émissions de carbone, avec une forte croissance de l'utilisation par les investisseurs des approches ESG et alignées sur le climat.

Les informations relatives au développement durable permettent aux investisseurs de mieux comprendre la gouvernance et la gestion des risques et des opportunités liés au climat et au développement durable, améliorant ainsi l'efficacité du marché et la protection des investisseurs. Les investisseurs doivent avoir accès à des informations cohérentes, transparentes et de qualité pour prendre des décisions éclairées en matière d'affectation des capitaux et d'engagement avec les entreprises.

Malgré les progrès accomplis, le manque de transparence et de comparabilité des méthodologies et des mesures utilisées à l'échelle mondiale pose des problèmes pour canaliser efficacement les capitaux vers des objectifs environnementaux et sociaux. Les recommandations de l'OCDE abordent ces questions et améliorent la transparence et la comparabilité des informations relatives au développement durable.