Finance numérique

Les actifs numériques constituent l'un des développements récents les plus importants dans le secteur des services financiers et façonneront l'avenir de ce secteur. Les actifs numériques tels que les crypto-actifs, les stablecoins et la finance décentralisée (DeFi) ont connu une croissance exponentielle. L'intérêt et les investissements accrus des acteurs traditionnels du secteur financier et des investisseurs institutionnels, associés à l'augmentation de l'offre de produits et de services permettant d'accéder au risque des crypto-actifs, transforment les modèles économiques et les profils de risque de la finance traditionnelle. La participation croissante des investisseurs institutionnels aux marchés des actifs numériques peut donner lieu à des risques pour les investisseurs au niveau microéconomique et peut également créer des canaux de transmission potentielle des risques entre la finance décentralisée et la finance traditionnelle.

Compte tenu de la multitude de risques potentiels que présentent ces marchés en pleine expansion, les décideurs politiques doivent évaluer ces risques et y faire face. L'OCDE suit l'évolution du marché des actifs numériques afin d'identifier les points d'articulation avec la finance traditionnelle et les canaux de transmission des risques. L'amélioration de la collecte de données et de l'analyse des investissements institutionnels dans les actifs numériques, ainsi que l'ampleur de l'interconnexion entre les deux environnements, visent à améliorer la compréhension des décideurs politiques sur l'évolution de ce marché et ses risques.