Rapport sur la dette mondiale 2024

Le Rapport sur la dette mondiale examine les marchés de la dette souveraine et de la dette d'entreprise, apporte un éclairage sur les conditions actuelles du marché et formule des considérations pour l’action publique, y compris sur les risques éventuels pour la stabilité financière. Cette première édition intègre les Perspectives sur les emprunts souverains, qui étaient auparavant une publication distincte de l'OCDE, et comporte de nouveaux chapitres portant sur les marchés des obligations d'entreprises et les obligations durables.

Le chapitre 1 donne une vue d’ensemble des emprunts souverains dans le monde et un aperçu des pays de l’OCDE, en mettant l’accent sur l’impact des évolutions récentes des conditions de financement et des changements intervenus dans la base d’investisseurs. Le chapitre 2 analyse la dynamique du marché des obligations d’entreprise à l’échelle mondiale, l’accumulation des risques et des vulnérabilités et les répercussions de la transformation du paysage macrofinancier. Le chapitre 3 passe en revue les tendances qui se font jour sur les marchés mondiaux des obligations durables et examine les facteurs intéressant l’action publique, tels que la prime de durabilité, le rôle des prestataires de services et la liquidité du marché.