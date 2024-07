Marchés des capitaux

L'encours total des obligations d'entreprises a été multiplié par deux et demi en termes réels entre 2000 et 2023, passant de 13 600 milliards de dollars à 33 600 milliards de dollars. L'augmentation a été particulièrement prononcée dans le secteur non financier depuis la crise financière de 2008, car les entreprises du monde entier ont profité de la baisse des coûts d'emprunt induite par des politiques monétaires accommodantes. Le durcissement des réglementations bancaires a également contribué à cette croissance. La moyenne des émissions non financières a plus que doublé en termes réels, passant de 1,1 trillion USD par an entre 2000 et 2008 à 2,3 trillions USD entre 2009 et 2023.