Les entreprises publiques sont essentielles à la réalisation des objectifs de développement durable. On estime que les entreprises publiques sont responsables de 20 % des émissions directes de dioxyde de carbone dans le monde. En raison de leur rôle prépondérant dans les secteurs de l'énergie et des industries extractives, telles que les minerais essentiels, les entreprises publiques peuvent jouer un rôle clé dans la gestion des risques liés à la durabilité et dans l'accélération de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Pour ce faire, les politiques et les pratiques doivent être cohérentes avec les engagements nationaux et internationaux en matière de durabilité et de climat, et les rendre possibles.

Les Lignes Directrices de l'OCDE sur la Gouvernance des Entreprises Publiques contiennent des recommandations sur la durabilité afin d'aider les états actionnaires à montrer l'exemple en intégrant des considérations de durabilité et de conduite responsable des affaires dans leurs politiques et pratiques d'actionnariat et dans celles de leurs entreprises publiques.