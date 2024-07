Lignes Directrices de l’OCDE sur l’Intégrité et la Lutte Contre la Corruption dans les Entreprises Publiques

Le guide de mise en œuvre aide les propriétaires d'État à mettre en œuvre les dispositions de la recommandation du Conseil sur les lignes directrices relatives à la lutte contre la corruption et à l'intégrité dans les entreprises publiques (lignes directrices ACI). Le guide de mise en œuvre couvre les quatre piliers des lignes directrices ACI. Comme les lignes directrices, le guide de mise en œuvre s'adresse aux fonctionnaires chargés d'exercer la propriété des entreprises d'État au nom du grand public, mais il peut également être utile aux entreprises et à la société civile. Il apporte des réponses aux questions les plus courantes sur les lignes directrices et présente de nombreux exemples nationaux des différentes manières dont les lignes directrices peuvent être mises en pratique.