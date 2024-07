Suivi des performances des entreprises publiques

De plus en plus de pays reconnaissent la nécessité d'améliorer la transparence de leur portefeuille d'entreprises publiques (SOEs). Il développe l'argumentaire en faveur de l'établissement de rapports annuels et du suivi "prospectif" des performances des entreprises d'État, afin de favoriser une appropriation active et informée. Il donne des indications sur la conception institutionnelle et la capacité à élaborer des rapports annuels de qualité. Il propose également des informations financières et non financières clés à inclure et élabore des stratégies d'accessibilité, de communication et de diffusion. Le guide peut aider les nouveaux venus dans la pratique, ainsi que les décideurs politiques qui souhaitent améliorer les rapports pour mieux s'aligner sur les recommandations des lignes directrices de l'OCDE sur le gouvernement d'entreprise des entreprises publiques.