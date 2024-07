Lignes Directrices sur l’Intégrité et la Lutte contre la Corruption dans les Entreprises Publiques

Les lignes directrices sur la lutte contre la corruption et l'intégrité dans les entreprises publiques sont le premier instrument international à offrir aux États, en tant que propriétaires d'entreprises, un soutien dans la lutte contre la corruption et la promotion de l'intégrité dans les entreprises qu'ils possèdent. Elles peuvent aider les États à s'assurer que les propriétaires font preuve d'intégrité dans leur conduite, que les accords de propriété sont propices à l'intégrité, que les entreprises d'État adhèrent aux bonnes pratiques au niveau des entreprises d'État et que les mécanismes de responsabilité font partie intégrante des secteurs des entreprises d'État. Les lignes directrices complètent les objectifs des lignes directrices de l'OCDE sur le gouvernement d'entreprise des entreprises publiques.