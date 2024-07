Gestion de la dette publique

À l'heure où la dette publique augmente au niveau mondial, où les défis socio-économiques et climatiques se multiplient et où les progrès technologiques transcendent les marchés et les domaines politiques traditionnels, il est de plus en plus important de gérer la dette publique avec succès. Les gouvernements du monde entier ont mis en œuvre de vastes mesures fiscales pour atténuer l'impact économique de la pandémie, ce qui a conduit à des emprunts sans précédent et à une augmentation de la dette publique. Une gestion efficace de la dette publique est essentielle pour garantir que cette dette reste soutenable, en aidant à minimiser les risques et les coûts associés à l'emprunt. Elle joue également un rôle central dans le maintien de la confiance des investisseurs et dans le bon fonctionnement des marchés financiers, ce qui est essentiel pour la stabilité et la croissance économiques.

L'OCDE fournit des orientations pour aider les gestionnaires de la dette publique à atteindre leur objectif, qui est de répondre à leurs besoins d'emprunt au coût le plus bas possible sur le long terme, en tenant compte du risque. Cela permet aux gouvernements d'avoir accès à tout moment à des liquidités pour soutenir leurs économies et leurs citoyens.