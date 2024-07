Durabilité des entreprises

Pour gérer ses risques en matière de développement durable, une entreprise peut, entre autres politiques, mettre en place un comité du conseil d'administration dédié. Un tel comité peut être considéré comme une mesure de l'importance accordée par un conseil d'administration aux risques liés au développement durable. Des entreprises représentant plus de plus de la moitié de la capitalisation boursière mondiale ont mis en place un comité chargé de superviser la gestion des risques et des opportunités en matière de développement durable, qui rend compte directement au conseil d'administration. Aux États-Unis, 75 % des entreprises par capitalisation boursière ont un comité responsable du développement durable, et en Asie hors Chine et Japon, en Europe et dans les autres économies avancées, plus de 50 % des entreprises ont un comité responsable du développement durable.