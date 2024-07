Transition environnementale dans les régions

Les régions et les villes sont confrontées à des défis très différents lorsqu'il s'agit d'opérer la transition vers la neutralité carbone. Les villes produisent jusqu'à 50 % des déchets solides et 70 % des émissions de gaz à effet de serre. Les zones rurales et isolées, en revanche, ont des niveaux d'émissions par habitant plus élevés, en raison de modes de transport plus polluants et d'une plus grande dépendance à l'égard des industries lourdes qui devront faire l'objet d'une restructuration radicale.

Certaines activités manufacturières, souvent concentrées dans certains territoires, présentent des défis particulièrement importants du point de vue la transition. Une meilleure compréhension de ces défis et de la manière dont ils diffèrent d'un territoire à l'autre permet de jeter les bases d'une transition équitable et juste. Les travaux de l'OCDE identifient les industries et les territoires les plus vulnérables et décrivent les transformations nécessaires pour atteindre la neutralité climatique. Ces travaux ont montré que les revenus et les salaires ont tendance à être plus faibles dans bon nombre de territoires vulnérables, puisque les travailleurs et les entreprises engagés dans des activités industrielles polluantes sont souvent confrontés à des emplois peu qualifiés et à une faible productivité.