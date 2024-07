L’accès aux services dans les petites villes et les villages

Au cours de la dernière décennie, la plupart des petites villes (towns) situées proches d'une ville se sont développées, alors que la moitié des villages d'Europe et plus de 40 % de ses petites villes (towns) ont perdu de la population. À l'avenir, un nombre encore plus important de localités et de régions en Europe et dans l'ensemble de l'OCDE connaîtront un déclin et un vieillissement de leur population. L’offre de services dans les villes et les villages devra s'adapter à ces nouvelles réalités démographiques et aux budgets réduits qui en découlent. Les localités en déclin démographique devront peut-être rechercher des solutions créatives pour les services qui peuvent être fournis virtuellement ou coopérer pour combiner les services avec les villes voisines.