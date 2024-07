Le Panorama de l’environnement 2015 présente des indicateurs-clés de l’environnement, ainsi qu’une sélection d’indicateurs socio-économiques et sectoriels, afin de suivre les progrès des pays membres de l’OCDE sur une sélection de sujets environnementaux et d’informer les débats et l’évaluation politiques. L’édition de cette année couvre plus largement la fiscalité environnementale, l’aide publique au développement et les budgets de recherche et développement.