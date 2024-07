Tous les deux ans, l'OCDE et l'OMC mènent un exercice de suivi et d'évaluation sur la manière dont l'Aide pour le commerce est délivrée et utilisée, sur la base (i) d'une auto-évaluation au moyen d’un questionnaire destiné à tous les partenaires et parties prenantes et (ii) des données du Système de notification des pays créanciers (SNPC) de l'OCDE, dans lequel les agences, ministères ou autorités des pays donateurs rendent compte de leurs flux, projets et programmes, ainsi que d’informations détaillées complémentaires.

Une série de publications conjointes OCDE-OMC, intitulée Panorama de l'Aide pour le commerce, synthétise les résultats. Elle fournit également le contexte de l'Examen global de l'Aide pour le commerce de l'OMC, qui réunit tous les deux ans à Genève les milieux du commerce et du développement.