Pourquoi les gouvernements devraient cibler le soutien dans un contexte de prix élevés de l'énergie

L'agression de la Russie contre l'Ukraine a contribué à la hausse des prix de l'énergie dans le monde entier, déclenchant des réponses des gouvernements. Les autorités des pays membres de l’OCDE et des grandes économies non membres interviennent massivement pour protéger les ménages et les entreprises contre les conséquences des prix élevés de l’énergie qui ont suivi la forte reprise de la demande au lendemain de la crise du COVID-19 et des retombées de la guerre en Ukraine. S’il est en général relativement facile de les appliquer et de communiquer à leur sujet, les mesures de nature à abaisser les prix de l’énergie présentent l’inconvénient de ne pas être sélectives et d’affaiblir les incitations à réduire la consommation d'énergie dans un contexte de tension sur l’offre.