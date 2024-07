Remédier aux possibilités d'apprentissage perdues en Ukraine :les stratégies clés en matière de politique de l'éducation

Les destructions d'écoles, les déplacements de population ou les fermetures d'écoles signifient que les enfants en Ukraine ont connu diverses perturbations dans leur expérience éducative. Les interventions visant à réduire les variations des niveaux d'apprentissage des élèves doivent accompagner les efforts de reprise de l'apprentissage et de fourniture d'une éducation de haute qualité pour tous. Cette note met l'accent sur les interventions académiques que l'Ukraine pourrait mettre en place pour soutenir la reprise de l'apprentissage. Elle examine tout d'abord les stratégies d'évaluation des niveaux de compétences des élèves et d'identification des pertes d'apprentissage potentielles dans le contexte actuel. Elle se concentre ensuite sur les stratégies académiques que le ministère de l'éducation peut mettre en œuvre à court et à moyen terme pour aider les élèves à récupérer les opportunités d'apprentissage perdues, notamment en adaptant les stratégies d'instruction et les pédagogies aux besoins individuels, en adaptant le temps d'instruction, en assurant la flexibilité des programmes et en permettant des parcours d'apprentissage fluides au sein du système scolaire. La note conclut en proposant une série de réponses politiques susceptibles d'améliorer l'efficacité à long terme des stratégies de reprise de l'apprentissage en Ukraine.