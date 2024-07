Aider les élèves ukrainiens réfugiés dans les pays d’accueil

Compte tenu du nombre sans précédent et des caractéristiques uniques des Ukrainiens ayant fui après l’invasion de leur pays par la Russie – 50 % sont des enfants –, les établissements scolaires des pays d’accueil peinent à accroître leurs capacités et à répondre aux besoins des nouveaux élèves réfugiés. Pour les enfants, le retour à l’école peut être synonyme de sécurité, de stabilité et d’accès à des possibilités appropriées de développement des compétences qui leur éviteront d’être davantage pénalisés dans leur vie future. En plus de l’accueil à brève échéance des élèves réfugiés dans les écoles et les classes, les pays devront s’employer à promouvoir l’intégration de ceux qui resteront plus longtemps sur leur sol. Évaluation précoce, programmes scolaires individualisés et aide à l’apprentissage de la langue feront partie des grands axes de l’enseignement pour les élèves réfugiés ukrainiens. Dans la mesure où l’on ne sait pas combien de temps ces élèves resteront dans leurs pays d’accueil, les systèmes éducatifs devront faire preuve de souplesse pour répondre à leurs besoins et leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour les préparer à la vie active à leur retour en Ukraine. En outre, des échanges coordonnés avec les dirigeants ukrainiens et la possibilité pour les élèves de rester en contact avec les programmes scolaires, la langue et la culture de leur pays constituent des éléments importants, car de nombreux réfugiés pourraient souhaiter retourner en Ukraine à l’avenir. En résumé, c’est une approche holistique qu’il s’agira d’adopter pour répondre à l’ensemble des besoins éducatifs, sociaux et psychologiques des élèves réfugiés ukrainiens.