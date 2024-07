Crise des réfugiés ukrainiens

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a mis lourdement à contribution les établissements scolaires et les enseignants des pays d’accueil. De fait, les besoins des élèves réfugiés ne se limitent pas au développement des compétences scolaires, il leur faut aussi de l’aide pour s’intégrer dans la société d’accueil et favoriser leur bien-être. C’est en grande partie aux enseignants des pays d’accueil qu’il incombe de soutenir ces élèves, alors qu’ils n’ont pas nécessairement été formés pour gérer des enfants qui ne parlent pas leur langue et qui peuvent avoir besoin d’aide pour surmonter leurs traumatismes. Ces enseignants doivent être aidés à s’adapter au mieux à l’évolution rapide de la situation et aux besoins des élèves réfugiés, moyennant entre autres une étroite collaboration avec les chefs d’établissement et les personnels auxiliaires et une formation appropriée. De plus, les pays devront faire appel à des enseignants ukrainiens en cas de pénurie de personnel. Cela aidera à donner aux élèves réfugiés un sentiment de familiarité, à la fois en termes de langue et de programme scolaire, à mesure qu’ils passent à la langue et au programme du pays d’accueil. En outre, cette stratégie peut se révéler gratifiante pour les enseignants réfugiés, qui se donneraient ainsi une nouvelle motivation tout en stabilisant leur situation financière. La mise en œuvre des politiques et l’affectation des ressources sur la base d’éléments probants tirés de stratégies éprouvées peuvent permettre de renforcer les capacités et d’apporter aux enseignants le soutien nécessaire, et il existe des exemples de bonnes pratiques dans les pays de l’OCDE.