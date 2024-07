Contribuer au bien-être social et émotionnel des élèves réfugiés ukrainiens dans les pays d’accueil

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a provoqué la plus grande crise de déplacements forcés de l’histoire récente, avec, parmi les personnes fuyant le pays, une forte proportion d’enfants et de jeunes. Les épreuves et les traumatismes que les réfugiés ukrainiens ont pu connaître risquent d’entraîner divers problèmes de santé mentale qui, s’ils ne sont pas pris en charge, pourraient avoir des répercussions durables sur leur développement. Les établissements scolaires des pays d’accueil jouent un rôle essentiel pour répondre aux besoins des apprenants réfugiés : ils leur offrent en effet un espace dans lequel ils peuvent se sentir en sécurité, poursuivre leur scolarité et accéder à des services de soutien psychosocial. Ils servent également de lieu d’apprentissage social et émotionnel, ce processus étant indispensable non seulement pour aider les élèves à surmonter les difficultés rencontrées pour s’adapter à une autre culture, mais aussi pour faciliter leur intégration dans l’éducation et dans la société. La présente note, en s’appuyant sur des exemples concrets de politiques et de pratiques, examine comment les systèmes éducatifs des pays d’accueil peuvent favoriser le bien-être social et émotionnel des élèves ukrainiens