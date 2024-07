Quels sont les problèmes d’intégration que rencontrent les femmes réfugiées ukrainiennes ?

Depuis le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, la majorité des personnes réfugiées sont des femmes et des enfants. Cette situation pose des problèmes d’intégration d’une nature particulière. Dans la plupart des pays d’accueil, environ 70 % des réfugiés ukrainiens adultes sont des femmes et la plupart d’entre elles sont venues accompagnées de leurs enfants, dont environ 30 % sont mineurs. La plupart des pays de l’OCDE favorisent l’intégration socioéconomique des réfugiées ukrainiennes à l’aide de leurs systèmes existants d’intégration. Toutefois, les mesures d’intégration ont souvent été conçues en se basant sur des profils différents de compétences et une composition femmes/hommes différente des flux de réfugiés, et risquent donc d'affaiblir les résultats à long terme. Dans les pays de l’OCDE, certaines mesures ciblées prometteuses ont été mises en place pour favoriser l’intégration socioéconomique des réfugiées ukrainiennes. Ces mesures comprennent des services de conseil, des possibilités de travail en réseau, des formations et des stages, ainsi que des activités d'entraide à l'échelon local destinées aux femmes.