Impacts géographiques potentiels de la guerre en Ukraine (version abrégée)

Les conséquences de la guerre en Ukraine seront sévèrement ressenties au sein des économies de l'OCDE, en particulier dans les régions frontalières qui se trouvent en première ligne de la crise humanitaire des réfugiés. Les conséquences économiques, en particulier celles liées à la hausse des prix de l'énergie, seront également différenciées au niveau géographique, touchant certaines régions plus que d'autres. L'Italie ne fait pas exception, les industries les plus consommatrices de gaz étant concentrées dans les régions du nord, tandis que les productions alimentaires à base de blé et l'agriculture prédominent dans les régions du sud et les îles. Bien que, dans l'ensemble, la Russie ne représente qu'une part mineure des exportations italiennes, certaines régions et industries sont plus vulnérables que d'autres à la baisse des échanges bilatéraux, notamment les destinations prisées par les touristes russes, dont les dépenses par habitant sont élevées.