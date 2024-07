Favoriser le développement des entreprises sociales

Les entreprises sociales sont depuis longtemps des agents de croissance inclusive et de démocratisation de la sphère économique et sociale et elles ont toujours prouvé leur résilience face aux difficultés économiques en relevant les défis socio-économiques de manière innovante, en réintégrant les individus dans le marché du travail et en contribuant à la cohésion sociale en général. Le présent recueil tire les leçons des politiques d’aide au développement des entreprises sociales à partir de l’analyse de 20 initiatives menées dans plusieurs pays membres de l’UE, couvrant tout un éventail de domaines d’action politique allant des cadres juridiques au financement, en passant par l’accès au marché, et de structures de soutien, jusqu’aux questions de formation et de compétences.