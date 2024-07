La création d'entreprise inclusive

Ce compendium comprend 20 études de cas issues de programmes publics au sein des pays européens qui soutiennent, avec succès, la création d'entreprises des personnes provenant de groupes défavorisés et sous-représentés dans le secteur de l’entrepreneuriat. Les populations visées par ces programmes comprennent les jeunes, les femmes, les personnes âgées, les chômeurs, les immigrants, les minorités ethniques et les personnes handicapées. Chaque description du programme détaille les activités et les approches du programme, évalue les difficultés rencontrées lors du développement et de la mise en œuvre, et offre des recommandations pour d'autres transferts à d'autres environnements.

Des actions de politique publique au niveau national, régional et local peuvent apporter une contribution importante à la croissance économique et l'inclusion sociale en favorisant la création d'entreprises et l'auto-emploi par les personnes qui, dans un autre contexte, pourraient rester à l’écart des sentiers battus de l’entrepreneuriat. Ce compendium démontre que des approches viables existent et peuvent aider les décideurs politiques à s'inspirer d'autres expériences pour obtenir des résultats à grande échelle.