De l'immigration à l'intégration

Pour tirer parti des avantages potentiels des migrations, il est indispensable que l’immigration aille de pair avec l’intégration, ou avec des dispositifs permettant de s’assurer que les immigrés s’intègrent réellement sur les marchés du travail, dans l’économie et dans la société. Certes, la politique en matière d’immigration est souvent décidée, conçue et financée à l’échelon national, mais son impact sur les immigrés et sur la collectivité en général est plus sensible à l’échelon local où elle est en contact avec d’autres politiques. Cet ouvrage met en évidence les principes et facteurs importants pour le soutien de l’intégration au niveau local. Il examine les initiatives locales mises en œuvre dans cinq pays de l’OCDE : le Canada, l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni (Londres) et la Suisse. En comparant ces initiatives, cet ouvrage permet d’apporter des réponses à un certain nombre de questions clés que se posent tous les décideurs ainsi que les parties prenantes œuvrant dans ce domaine. L’ouvrage présente aux pouvoirs publics un ensemble de recommandations d’action concrètes à mettre en œuvre aussi bien au niveau local qu’au niveau national.